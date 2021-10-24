ائتلاف النصر يحدد موقفه من اجتماع ’الإطار التنسيقي’

2021/10/24 | 17:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا ائتلاف النصر، الأحد، إلى إخراج الاعتراضات على نتائج الانتخابات من "الحيّز الطائفي" إلى "الفضاء الوطني".

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وقال الائتلاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، "نوضح للرأي العام، أن الهدف من الاجتماع الوطني اليوم، هو إخراج الاعتراضات على العملية الانتخابية من الحيز الطائفي إلى الفضاء الوطني، لهدف إعطاء رؤى ومعالجات لتدارك الأزمة الحالية، وضمان استمرار العملية الديمقراطية ضمن مسارات تلبي سلامة النظام وتمثّل الشعب".

وأضاف، "ونؤكد، بأن الهدف من الإطار التنسيقي والاجتماع الوطني ليس لإنشاء تحالف سياسي أو لتشكيل الكتلة الأكبر أو استبعاد أي طرف سياسي، بل الهدف إيجاد حوار وطني لتدارس سُبل إنهاء الأزمة".

وكشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق، عن اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي، وذلك من أجل احتواء أزمة تداعيات نتائج الانتخابات وإيجاد الحلول.

وقال المالكي في تصريحات أدلى عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام ونشرها مكتبه، (24 تشرين الأول 2021)، إن "الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية من أجل التداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها".

واشار المالكي إلى أن "الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي، مبينا ان "الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس تحالفاً سياسياً".

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