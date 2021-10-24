بعد الإمارات والسعودية.. البحرين تعلن تحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060

2021/10/24 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرين أنها تسعى الى تحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات عام 2060، لتصبح ثالث دولة خليجية تعلن عن هذه الخطوة لمواجهة التغير المناخي.

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