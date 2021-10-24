ائتلاف النصر: الهدف من الإطار التنسيقي هو إيجاد حوار وطني لانهاء ازمة الانتخابات

2021/10/24 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد ائتلاف النصر، اليوم الاحد، ان الهدف من الإطار التنسيقي هو إيجاد حوار وطني لانهاء ازمة الانتخابات.وذكر في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “نوضح للرأي العام، أن الهدف من الإجتماع […]

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