العراق والسعودية يبحثان عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال الطاقة

2021/10/24 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، اليوم الاحد، اجتماعها الخامس في الرياض لبحث الربط الكهربائي العراقي الخليجي، وتطوير الحقول الغازية ومشروع نبراس.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، بحسب […]

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