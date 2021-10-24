الركابي: اجتماع الاطار التنسيقي اليوم سيناقش التظاهرات وكيفية التعامل مع المفوضية

2021/10/24 | 17:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، اليوم الاحد، ان اجتماع الاطار التنسيقي اليوم سيناقش التظاهرات وكيفية التعامل مع المفوضية.وقال الركابي لبرنامج “العراق ينتخب” ان “التظاهرات شعبية جماهيرية لا تنتمي لاي كتلة سياسية”، مبينا ان “من حق اي مواطن النزول الى الشارع والتظاهر بشكل سلمي”.واضاف “ندعم الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات لانها سلمية”، […]

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