البصرة.. القبض على مطلوبين وضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة بعمليات تفتيش

2021/10/24 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، عن إنطلاق عمليات تفتيش واسعة في مناطق نهر العز شمال المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية نفذت عمليات تفتيش واسعة في مناطق نهر العز ".

واضافت ان "قائد العمليات أكد بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة وكذلك مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ".واشارت القيادة الى ان "مفارز الشرطة تمكنت من القاء القبض على أحد الأشخاص ضبط بحوزتة مواد مخدرة وحبوب الكبسلة وأدوات تعاطي في سيطرة الجوابر ضمن القاطع الشمالي لمحافظة البصرة".

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