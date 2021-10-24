مكافحة المخدرات تطيح بعدد من المروجين في ثمان محافظات

2021/10/24 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 17 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في ثمان محافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها ألقت القبض على 17 متهما بحوزتهم مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي في محافظات "البصرة - ذي قار - واسط- كربلاء - ديالى - صلاح الدين - كركوك - نينوى ".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32" مخدرات " .

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