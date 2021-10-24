2021/10/24 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل العمد جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لارتكابه جريمة "الدگة العشائرية"، وآخر متهم بالقتل العمد في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان".

واضافت انه "تم إحالة المتهمين الى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل العمد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل العمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).