2021/10/24 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اللجنة العراقية - السعودية تناقش الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 17:12

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