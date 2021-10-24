تفاصيل خطة الجرعات المعززة للقاح كورونا في أميركا

2021/10/24 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، روشيل والينسكي، خطة الجرعات المعززة للقاحات كورونا، فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون، في مقابلة مع شبكة "أن بي سي".

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