ائتلاف العبادي يعلن أهداف اجتماع منزل المالكي هذا المساء

2021/10/24 | 17:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، الأحد، هدف اجتماع "الإطار التنسيقي" في منزل نوري المالكي هذا المساء.

وذكر الائتلاف في بيان، 24 تشرين الأول/أكتوبر، "نوضح للرأي العام، أنّ الهدف من الاجتماع الوطني اليوم، هو إخراج الاعتراضات على العملية الانتخابية من الحيز الطائفي إلى الفضاء الوطني، لهدف إعطاء رؤى ومعالجات لتدارك الأزمة الحالية، وضمان استمرار العملية الديمقراطية ضمن مسارات تلبي سلامة النظام وتمثّل الشعب".

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وأضاف البيان، "نؤكد بأنّ الهدف من الإطار التنسيقي والاجتماع الوطني ليس لإنشاء تحالف سياسي أو لتشكيل الكتلة الأكبر أو استبعاد أي طرف سياسي، بل الهدف إيجاد حوار وطني لتدارس سُبل إنهاء الأزمة".

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