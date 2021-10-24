ميسان تعلن إنهاء قوائم التخصيصات المالية لأصحاب عقود 315

2021/10/24 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الحكومة المحلية، في محافظة ميسان، اليوم الأحد، إنهاء قوائم التخصيصات المالية لأصحاب عقود القرار 315.

وذكرت الحكومة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اكمال إعداد قوائم التخصيصات المالية لأصحاب عقود القرار 315 وتوقيع الكتب الخاصة بها من قبل محافظ ميسان".

وأشارت إلى، "رفعها الى وزارة المالية وتم تسليمها الى الوزارة هذا اليوم".

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