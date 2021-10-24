بالصور .. جموع المحتجين رفضا لنتائج الانتخابات تواصل اعتصامها الفتوح امام المنطقة الخضراء

2021/10/24 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصلت جموع المحتجين رفضا لنتائج الانتخابات، اعتصامها المفتوح امام المنطقة الخضراء ، بالتزامن مع توسع دائرة الاحتجاجات قرب بوابات دخول المنطقة الخضراء ، من جهة الجسر المعلق ./انتهى5

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