اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تناقش الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية

2021/10/24 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقدت اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية اجتماعا في الرياض لمناقشة الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية.واكد وزير النفط رئيس الوفد العراقي احسان عبدالجبار اسماعيل خلال الاجتماع ، اهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية خصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية .وقال ، في بيان :" ان العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات ، وقد لمسنا حرص الاشقاء بالرغبة في الاسراع بتنفيذ المحاور التي يتم الاتفاق عليها في قطاعات الطاقة والصناعة ضمن برنامج اللجنة العراقية السعودية ".واشار اسماعيل الى :" ان من ابرز المحاور التي تم تناولها في جدول اعمال اللجنة ، بحث امكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية ، والاسهام في مشروع نبراس للصناعات البتروكيماوية ، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي ، ودراسة انشاء المدن الصناعية ، وغيرها .وقد خرج الاجتماع بتوصيات تؤكد على التعجيل بتنفيذ هذه المشاريع ".فيما اكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ، حرص المملكة على تعزيز افاق التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً الى رغبة الشركات الوطنية السعودية المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الداعمة لقطاع الطاقة والصناعات التحويلية في العراق.وبين الوزير السعودي :" ان اللجنة قطعت شوطاً مهماً في دراسة الجوانب الفنية والادارية والاستثمارية والتنفيذية لاهم المشاريع الاستثمارية التي تم ادراجها في جدول الاعمال ، مؤكدا دعم المملكة للعراق في جميع المجالات .من جانبه اكد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم ، اهمية الربط الكهربائي العراقي الخليجي ، واستعداد وزارته لتوفير جميع الامكانيات الفنية لتنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تغطية جزء مهم من حاجة العراق ، مبينا انه :" تم قطع شوط كبير من المباحثات من اجل وضع الصيغة النهائية والتوقيع على العقد خلال الفترة القليلة القادمة ".وكشف كريم عن قرب التوقيع مع شركة "اكوا باور" السعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري لتوليد (1000) ميكاواط من الطاقة الشمسية في محافظة النجف .فيما شدد وزير الصناعة منهل عزيز على اهمية تنفيذ مشروع نبراس للصناعات الكيمياوية بالتعاون مع شركة شل العالمية والشركات الوطنية والعربية الراغبة بالاستثمار ، والافاق المستقبلية لهذا المشروع الذي يجعل العراق من بين الدول الرائدة في هذه الصناعة .من جانبها رحبت رئيسة هيئة الاستثمار سها داود نجار بالاستثمارات السعودية في العراق وخصوصا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية ، مؤكدة :" ان الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال التسهيلات المقدمة وتذليل المعوقات الادارية والفنية ".يذكر ان اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تضم وزارات النفط والكهرباء والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تناقش الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تناقش الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).