2021/10/24 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، مع شركة “كولف تينر” إحدى شركات التشغيل المشترك، آلية عملها والإجراءات المتخذة لتأمين المواد الخطرة في الساحات والأرصفة التي تشغلها.وقال المدير العام للشركة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات حكومية بشأن الإجراءات المتخذة لتأمين المواد الخطرة في الموانئ المركز الخبري الوطني.

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