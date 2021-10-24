العراق يعتزم توقيع عقد مع السعودية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في النجف

2021/10/24 | 17:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد وزير النفط رئيس الوفد العراقي احسان عبدالجبار، الاحد، على اهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية.

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وخلال عقد الاجتماع الخامس للجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية في الرياض، قال رئيس اللجنة العراقية وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الاول 2021)، إن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات ، وقد لمسنا حرص الاشقاء بالرغبة في الاسراع بتنفيذ المحاور التي يتم الاتفاق عليها في قطاعات الطاقة والصناعة ضمن برنامج اللجنة العراقية السعودية".

واشار اسماعيل الى ان "من ابرز المحاور التي تم تناولها في جدول اعمال اللجنة ، بحث امكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية ، والمساهمة في مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات ، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي ، ودراسة انشاء المدن الصناعية ، وغيرها .



وقد خرج الاجتماع بتوصيات تؤكد على التعجيل بتنفيذ هذه المشاريع".

واكد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان حرص المملكة على "تعزيز افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ، وبما يخدم المصالح المشتركة"، مشيراً الى "رغبة الشركات الوطنية السعودية المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الداعمة لقطاع الطاقة والصناعات التحويلية في العراق".

واكد على ان اللجنة قد قطعت شوطاً مهماً في دراسة الجوانب الفنية والادارية والاستثمارية والتنفيذية لاهم المشاريع الاستثمارية التي تم ادراجها في جدول الاعمال ، مشدداً على تأكيد دعم المملكة للاشقاء في العراق في جميع المجالات".

من جانبه شدد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم على "اهمية الربط الكهربائي العراقي الخليجي ، واستعداد وزارته لتوفير جميع الامكانيات الفنية لتنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تغطية جزء مهم من حاجة العراق ، وقد قطعنا شوطاً كبيراً من المباحثات من اجل وضع الصيغة النهائية والتوقيع على العقد خلال الفترة القليلة القادمة".

وكشف كريم عن "قرب التوقيع مع شركة "اكوا باور" السعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري لتوليد (1000) ميكاواط من الطاقة الشمسية في محافظة النجف".

وشدد وزير الصناعة منهل عزيز على "اهمية تنفيذ مشروع نبراس للصناعات الكيماوية بالتعاون مع شركة شل العالمية والشركات الوطنية والعربية الراغبة بالاستثمار ، والافاق المستقبلية لهذا المشروع الذي يجعل العراق من بين الدول الرائدة في هذه الصناعة".

من جانبها رحبت رئيس هيئة الاستثمار سها داود نجار بـ "الاستثمارات السعودية في العراق وخصوصا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية ، وان الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال التسهيلات المقدمة وتذليل المعوقات الادارية والفنية".

واشار البيان الى ان "الهيئة نجحت في مساعدة الوزارات المعنية في ابرام الاتفاقات والتحيل بتنفيذها والتي تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني".

ويذكر ان اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تعقد اجتماعاتها الدورية ، وتضم وزارات النفط والكهرباء والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار .

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