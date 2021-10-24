2021/10/24 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المملكة العربية السعودية توطين مهن التسويق وتلك المرتبطة بالأعمال الإدارية المساندة، بحسب تغريدة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تقرر توطين مهن التسويق والأعمال الإدارية المساندة.. مسؤول يوضح السبب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تقرر توطين مهن التسويق والأعمال الإدارية المساندة.. مسؤول يوضح السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).