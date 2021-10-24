2021/10/24 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد المئات من متظاهري وناشطي العراق احياء الذكرى الثانية لتظاهرات الخامس والعشرين من تشرين، التي تحولت من احتجاجات إلى اعتصامات جماهيرية في 11 محافظة عراقية.

وتحت شعار “بعدنا نريد وطن”، أطلق عدد من المتظاهرين والناشطين هاشتاك على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادا لأحياء الذكرى السنوية الثانية، في حين دون بعضهم مشاهد من الحراك وصورا لشهداء التظاهرات والشعارات التي كانت سائدة في حينها

وطالب مدونون السلطات العراقية الإيفاء بوعدها بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين وعمليات الاغتيال التي نفذت علة البارزين منهم في بغداد والمحافظات الأخرى فضلا عن مطالبتهم بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية تحقق الطموحات

الشعب وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتنهي نظام المحاصصة المعمول به منذ 18 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدونون يطلقون هاشتاك “بعدنا نريد وطن” و “25 تشرين قرارنا” في الذكرى الثانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدونون يطلقون هاشتاك “بعدنا نريد وطن” و “25 تشرين قرارنا” في الذكرى الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).