2021/10/24 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد حادث حريق اندلع بأرض زراعية في المثنى.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارزها اخمدت حادث حريق اندلع بأرض زراعية […]

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