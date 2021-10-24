2021/10/24 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلقت الحكومة الأفغانية التي تشكلها حركة طالبان، برنامجا لمكافحة الجوع والبطالة، اليوم الأحد، حيث عرضت على آلاف الأشخاص العمل مقابل القمح.وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل مقابل القمح..



برنامج “طالبان” لمواجهة الجوع والبطالة المركز الخبري الوطني.

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