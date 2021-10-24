اللجنة العراقية – السعودية تناقش الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية

2021/10/24 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقشت اللجنة العراقية – السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، اليوم الأحد، الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية خلال اجتماعها في الرياض.ونقل المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان، عن وزير النفط احسان عبد الجبار تأكيده على “اهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية”.وأضاف بحسب البيان، أن “العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، وقد لمسنا حرص الاشقاء بالرغبة في الاسراع بتنفيذ المحاور التي يتم الاتفاق عليها في قطاعات الطاقة والصناعة ضمن برنامج اللجنة العراقية السعودية”، مشيرا الى أن “من ابرز المحاور التي تم تناولها في جدول اعمال اللجنة، بحث امكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية، والمساهمة في مشروع نبراس لصناعات البتروكيماويات، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة انشاء المدن الصناعية، وغيرها، وقد خرج الاجتماع بتوصيات تؤكد على التعجيل بتنفيذ هذه المشاريع”.فيما أكد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان حرص المملكة على “تعزيز افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم المصالح المشتركة”، مشيراً الى “رغبة الشركات الوطنية السعودية المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الداعمة لقطاع الطاقة والصناعات التحويلية في العراق”.وأكد أن “اللجنة قطعت شوطاً مهماً في دراسة الجوانب الفنية والادارية والاستثمارية والتنفيذية لاهم المشاريع الاستثمارية، التي تم ادراجها في جدول الاعمال”، مشدداً على “تأكيد دعم المملكة للاشقاء في العراق في جميع المجالات”.من جانبه أكد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم “اهمية الربط الكهربائي العراقي الخليجي، واستعداد الوزارة لتوفير جميع الامكانيات الفنية لتنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تغطية جزء مهم من حاجة العراق، وقد قطعنا شوطاً كبيراً من المباحثات من اجل وضع الصيغة النهائية والتوقيع على العقد خلال الفترة القليلة القادمة”.وكشف كريم عن “قرب التوقيع مع شركة “اكوا باور” السعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري لتوليد (1000) ميكاواط من الطاقة الشمسية في محافظة النجف”.فيما شدد وزير الصناعة منهل عزيز على “اهمية تنفيذ مشروع نبراس للصناعات الكيماوية بالتعاون مع شركة شل العالمية والشركات الوطنية والعربية الراغبة بالاستثمار، والافاق المستقبلية لهذا المشروع الذي يجعل العراق من بين الدول الرائدة في هذه الصناعة”.من جانبها رحبت رئيس هيئة الاستثمار سها داود نجار بالاستثمارات السعودية في العراق وخصوصا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وأكدت أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال التسهيلات المقدمة وتذليل المعوقات الادارية والفنية، وقد نجحت الهيئة في مساعدة الوزارات المعنية في ابرام الاتفاقات والتعجيل بتنفيذها والتي تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني”.ويذكر أن اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تعقد اجتماعاتها الدورية، وتضم وزارات النفط والكهرباء والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار .

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