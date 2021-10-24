2021/10/24 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحرك المساعدون الملكيون لتقليل عبء العمل على ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية بعد الأخبار الأخيرة حول صحتها، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.ويأتي هذا التطور بعد أن بقيت الملكة اليزابيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا..



تخفيف أعباء إدارة الدولة عن كاهل الملكة اليزابيث بعد وعكتها الصحية المركز الخبري الوطني.

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