إليسا تعلّق على ما أثير حول ارتدائها درعًا واقيًا من الرصاص في بغداد.. فماذا قالت؟

2021/10/24 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الفنانة اللبنانية إليسا ارتداءها درعاً واقياً من الرصاص خلال حفلها الأخير ببغداد، وعلقت على الأمر في تغريدةٍ نشرتها، اليوم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، متمنيًة: "عدم التداول بهالموضوع".

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