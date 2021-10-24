ائتلاف النصر: اجتماع الإطار التنسيقي ليس لإنشاء تحالف سياسي أو كتلة أكبر

2021/10/24 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف النصر أن اجتماع الإطار التنسيقي ليس لإنشاء تحالف سياسي أو تشكيل كتلة أكبر, وإنما إيجاد حوار وطني لتدارك أزمة الاعتراض على نتائج الانتخابات.

وقال الائتلاف في بيان, إن الهدف من الاجتماع الوطني هو إخراج الاعتراضات على العملية الانتخابية من الحيز الطائفي إلى الفضاء الوطني، وإعطاء رؤى ومعالجات لتدارك الأزمة الحالية، وضمان استمرار العملية الديمقراطية ضمن مسارات تلبي سلامة النظام وتمثّل إرادة الشعب.

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