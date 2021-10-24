2021/10/24 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد قائمقام قضاء العمادية في إقليم كردستان، وارشين سليمان، اليوم الأحد، استمرار القصف التركي على مناطق العمادية ومحيطها.وقال سليمان في اتصال هاتفي مع قناة “الحرة” إن “العمليات العسكرية التركية مستمرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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