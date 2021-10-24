تحذير صيني من اتساع أحدث رقعة تفشٍ من فيروس كورونا

2021/10/24 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر مسؤول بقطاع الصحة الصيني، اليوم الأحد، من زيادة انتشار أحدث بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا، بينما حثت السلطات الأقاليم جميعها على تعزيز المراقبة، ودعت إلى تقليل السفر فيما بينها.واحتوت الصين إلى حد بعيد الفيروس، لكنها عازمة على القضاء على أي بؤر تفشٍّ محلية متفرقة، خاصة قبيل الأولمبياد الشتوي 2022 في شباط.وتأكد انتقال أكثر من 100 إصابة محلياً خلال الأسبوع الماضي في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بثلاث عشرة مجموعة سياحية مختلفة.وقال مي فينغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين، اليوم الأحد: إن ثمة خطراً متزايداً لاتساع رقعة التفشي بفعل عوامل موسمية.وذكر نائب رئيس اللجنة وو ليانغ يو، أن التفشي الحالي سببه السلالة دلتا شديدة العدوى، مضيفاً أن عمليات التتبع أظهرت أن مصدره مختلف عن تفش سابق، مشيراً إلى أن الحالات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من الخارج.ومنعت السلطات وكالات السفر من ترتيب رحلات عبر أقاليم تشمل مناطق تنطوي على مخاطر مرتفعة للإصابة بالفيروس، وعلقت على مستوى البلاد بعض خدمات السفر التي تربط بين مقاصد سياحية متعددة. وقالت العاصمة بكين، إنها ستفرض قيوداً شديدة على السفر إليها من مقاطعات بها ولو حالة إصابة واحدة.

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