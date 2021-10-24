عبد الجبار: مشروع الربط الكهربائي الخليجي أبرز محاور الاجتماع

2021/10/24 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النفط العراقي رئيس الوفد العراقي احسان عبد الجبار، اهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية.

وقال عبد الجبار خلال الاجتماع الخامس للجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية في الرياض, إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي وانشاء المدن الصناعية من أبرز محاور الاجتماع.

من جانبه كشف وزير الكهرباء وكالة عادل كريم عن قرب التوقيع مع شركة اكوا باور السعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري لتوليد ألف ميكاواط من الطاقة الشمسية في محافظة النجف.

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