بيلوسي تتوقع اتفاق الديموقراطيين قريبا على أجندتهم الاقتصادية

2021/10/24 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر من الجدل السياسي، توقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأحد، التوصل لاتفاق حول حزمة إنفاق اجتماعي ضخمة وإقرار مشروع قانون ثان لتطوير البنية التحتية هذا الأسبوع.

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