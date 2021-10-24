معلومة جديدة حول حجم الدماغ البشري

2021/10/24 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دراسة علمية، اليوم الأحد، أن حجم الدماغ البشري تقلص منذ ما يقرب من 3000 عام، بسبب ظهور الدوائر الاجتماعية.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قام فريق الدراسة، التابع لجامعة «بوسطن»، بتحليل 985 دماغاً بشرياً بعضها من الحفريات التي تعود إلى ملايين السنين، وبعضها تابع للعصر الحديث.ولاحظ الباحثون زيادة في حجم الدماغ منذ 2.1 مليون سنة ومرة أخرى قبل 1.5 مليون سنة، ولكن تم تحديد انخفاض في هذا الحجم منذ ما يقرب من 3000 سنة.وأشار الباحثون إلى أنه خلال هذا الوقت، بدأ البشر القدامى في تشكيل دوائر اجتماعية، والتي تعني مشاركة المعرفة مع بعضهم، وبدأ إقبال الأشخاص على التخصص في مهام معينة، ما أدى إلى زيادة كفاءة الدماغ وانخفاض حجمه.وأوضحوا قائلين: «إنه كلما زادت قدرة الشخص على الحصول على المعرفة من المحيطين به بسهولة، وكلما قلت حاجته للإلمام بجميع المهام نتيجة وجود «متخصصين» بها، احتاج الشخص إلى طاقة دماغية أقل لتخزين المعلومات، ما يؤدي إلى تقلص الدماغ».وقال الدكتور جيمس ترانييلو، الذي شارك في تأليف الدراسة، في بيان: «نقترح أن هذا الانخفاض في حجم الدماغ كان بسبب زيادة الاعتماد على (الذكاء الجماعي)، فهناك اعتقاد سائد يقول إن اتحاد مجموعة من الأشخاص معاً يجعلهم أكثر ذكاءً من أذكى شخص في العالم، وهو الأمر الذي يطلق عليه البعض: (حكمة الجماهير)».وتوقع الباحثون زيادة تقلص حجم الدماغ البشري بمرور الوقت مع التطور التكنولوجي الهائل، ومع زيادة اعتماد الأشخاص على مواقع الإنترنت التي أصبحت تخزن كل المعلومات التي نحتاج إلى معرفتها.

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