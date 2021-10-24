حادث كل 6 ساعات.. طريق الموت يسجل اعلى معدلاته بعد 2003

2021/10/24 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن قائممقام الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران، اليوم الاحد، تسجيل حادث سير بمعدل كل 6 ساعات على طريق الموت شمال المحافظة.

مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، تسجيل حادث كل 6 ساعات على طريق الموت شمال المحافظة.

وقال الخدران ي حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "طريق كركوك- بغداد لايزال طريق الموت ضمن مساره في ديالى بسبب معدلات الحوادث المؤسفة والتي حصدت ارواح المئات في السنوات الأخيرة".

واضاف، ان "الطريق يسجل حاليا حادث كل 6 ساعات وهذا مؤشر على ارتفاع غير مسبوق في معدلات الحوادث والتي تزهق ارواح الكثيرين"، مبينا ان "الامر يستدعي بذل جهود لإيقاف نزيف الدماء كونه طريق ستراتيجي يربط كردستان ببغداد مرورا بثلاث محافظات في ان واحد".

ولفت الى ان "طريق الموت في 2014 حصد اكثر من 180 شهيد وجريح لتحريره في حين يحصد الان اضعاف العدد بسبب حوادث السير مما يدل على مأساوية المشهد".

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