الدوري الانكليزي: وست هام وليستر يُسقطان توتنهام وبرينتفورد

2021/10/24 | 18:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تغلب وست هام يونايتد على ضيفه توتنهام هوتسبير (1-0)، في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي احتضنه اليوم الأحد ملعب (لندن الأولمبي).وحمل هدف وست هام والمباراة الوحيد توقيع ميشيل أنطونيو في (ق72).وبانتصاره، رفع وست هام رصيده إلى النقطة الـ17، محتلا المركز الـ4 مؤقتا، بينما تجمد توتنهام عند 15 نقطة، في المركز الـ6.وفي مباراة أخرى، تغلب ليستر سيتي على مضيفه برينتفورد (2-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (جريفين بارك).وتقدم الضيوف عن طريق يوري تيليمانس في (ق14)، وعادل الكفة لأصحاب الأرض زانكا في (ق60)، ووقع جيمس ماديسون على ثاني أهداف ليستر في (ق74).ورفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة الـ14، محتلا المركز الـ9، بينما تجمد برينتفورد عند 12 نقطة، في المركز الـ12./انتهى9

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