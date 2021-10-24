2021/10/24 | 18:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اكملت الحكومة المحلية في محافظة ميسان قوائم التخصيصات المالية لأصحاب عقود القرار 315 .وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ علي دواي لازم ان القوائم تم اكمالها وتوقيع الكتب الخاصة بها ورفعها الى وزارة المالية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تكمل قوائم التخصيصات المالية لاصحاب عقود 315 وترفعها الى وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تكمل قوائم التخصيصات المالية لاصحاب عقود 315 وترفعها الى وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).