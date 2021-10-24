إخماد حريق قبل وصوله إلى معمل غاز في المثنى

2021/10/24 | 18:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأحد، إخماد حادث حريق نشب في أرض زراعية في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم إخماد حادث حريق اندلع بأرض زراعية تحتوي على كميات كبيرة من القصب والحشائش في منطقة العواتي بقضاء الرميثة”.وأضافت، “منعت مفارزنا توسع النيران …

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