2021/10/24 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حضر رجل خاضع للإقامة الجبرية في منزله إلى مركز للشرطة، وتقدم بطلب غريب بحسب ما ذكرت السلطات الأمنية في إيطاليا.إذ وفقا لخدمة الدرك، توجه الرجل إلى مركز الشرطة وطلب أن يوضع في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايطاليا..



رجل يتقدم بطلب غريب الى الشرطة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا.. رجل يتقدم بطلب غريب الى الشرطة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا.. رجل يتقدم بطلب غريب الى الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).