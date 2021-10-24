مع إعلان إنتاج الهيدروجين.. وزير الطاقة السعودي: السعودية لن تزول

2021/10/24 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد النفط، تسعى السعودية الى أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين في العالم فيما ستعمل على "انتاج الكهرباء الارخص على كوكب الأرض" بحسب ما صرح به وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

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