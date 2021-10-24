انتهاء الصلاحية -1- - نادية خلوف

2021/10/24 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لكل شيء بداية ونهاية، و النهاية تعني انتهاء الصلاحية حتى لو وضعنا ملصقاً جديداً على المادة .



أنت منتهية الصلاحية ياحياة رغم أنك لا زلت في منتصف العمر.متى تنتهي صلاحية النساء؟ تسأل حياة ، وتجيب نفسها:بدأ عندي سن اليأس منذ العاشرة ، وهو مستمر في إكمال مسيرته ، فهناك مراحل اليأس المتكررة في عمر العشرين و الثلاثين، و الأربعين ، وبعدها يتوقف الزمن ! ولدت أنثى يجب أن تكون بائسة، يائسة، ......





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