العراق والسعودية تناقشان تطوير حقول الغاز والربط الكهربائي

2021/10/24 | 19:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ناقشت اللجنة "العراقية – السعودية" للطاقة والصناعات التحويلية، اليوم الأحد، الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية خلال اجتماعها في الرياض.ونقل المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وزير النفط إحسان …

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