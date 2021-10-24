المفوضية تحصي عدد الطعون المنجزة وتحدد موعداً للمصادقة على نتائج الانتخابات

2021/10/24 | 19:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عدد الطعون المنجزة، فيما حددت موعداً للمصادقة على نتائج الانتخابات.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم انجاز 816 طعناً رد منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالادلة والوثائق، لذلك سيتم فتح ما يقارب أكثر من 300 محطة".وأضاف، أن "هذه المحطات ستشمل المحافظات المعنية بالطعون في العد والفرز، ومن ثم ستبدأ عملية العد والفرز بإشراف مراقبي الكيانات ومخوليها، المشمولة بهذه المحطات سواء في صلاح الدين او بغداد او البصرة او اربيل ، فضلا عن باقي المحافظات المتبقية".وأكد أن "المباشرة بالعد والفرز تعتمد على اكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات"، لافتاً إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".

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