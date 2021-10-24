2021/10/24 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مفتش آثار وتراث كربلاء المقدسة، احمد حسن جابر، اليوم الاحد، على رفع مخلفات حربية عن المواقع الأثرية في المحافظة.وقال جابر في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “بعد الإقبال الكبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع مخلفات حربية عن المواقع الأثرية في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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