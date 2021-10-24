2021/10/24 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الاحد، عن استدعاء اللاعب ريبين سولاقا لمباراة سوريا المقبلة.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “بعد التدخل من الكابتن عدنان درجال، قرر مدرب المنتخب الوطني ديك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استدعاء ريبين سولاقا لمباراة سوريا المركز الخبري الوطني.

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