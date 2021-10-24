العراق والسعودية يناقشان ملف الربط الكهربائي الخليجي

2021/10/24 | 19:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحثت اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، اليوم الأحد، الربط الكهربائي العراقي الخليجي، وتطوير الحقول الغازية ومشروع نبراس.وقالت وزارة النفط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية عقدت اجتماعها الخامس في الرياض، حيث ترأس الوفد العراقي وزير النفط احسان عبد الجبار”.وأشار عبد الجبار، …

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