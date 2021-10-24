مشادة كلامية بين شابين تنتهي بمقتل احدهما

2021/10/24 | 19:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم مكافحة إجرام كركوك ملابسات حادث قتل وإلقاء القبض على الجاني خلال ١٢ ساعة.

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