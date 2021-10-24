كلاسيكو الأرض ملكي بهدفين لواحد في الكامب نو

2021/10/24 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حسم ريال مدريد موقعة الكلاسيكو مع برشلونة بهدفين لواحد على أرض الأخير كامب نو.وسجل هدفي الريال ديفيد ألابا بعد هجمة منسقة في الدقيقة 32 من المباراة، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 90+.وجاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق أغويرو في الدقيقة 95.

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