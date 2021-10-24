2021/10/24 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤول بقطاع الصحة الصيني، اليوم الأحد، من زيادة انتشار أحدث بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا، بينما حثت السلطات الأقاليم جميعها على تعزيز المراقبة، ودعت إلى تقليل السفر فيما بينها.واحتوت الصين إلى حد بعيد الفيروس، لكنها عازمة على القضاء على أي بؤر تفشٍّ محلية متفرقة، خاصة قبيل الأولمبياد الشتوي 2022 في شباط.وتأكد انتقال أكثر من 100 إصابة محلياً خلال الأسبوع الماضي في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بثلاث عشرة مجموعة سياحية مختلفة.وقال مي فينغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين، اليوم الأحد: إن ثمة خطراً متزايداً لاتساع رقعة التفشي بفعل عوامل موسمية.وذكر نائب رئيس اللجنة وو ليانغ يو، أن التفشي الحالي سببه السلالة دلتا شديدة العدوى، مضيفاً أن عمليات التتبع أظهرت أن مصدره مختلف عن تفش سابق، مشيراً إلى أن الحالات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من الخارج.ومنعت السلطات وكالات السفر من ترتيب رحلات عبر أقاليم تشمل مناطق تنطوي على مخاطر مرتفعة للإصابة بالفيروس، وعلقت على مستوى البلاد بعض خدمات السفر التي تربط بين مقاصد سياحية متعددة.وقالت العاصمة بكين، إنها ستفرض قيوداً شديدة على السفر إليها من مقاطعات بها ولو حالة إصابة واحدة.

التالي

منذ 29 دقيقة

التحالف العربي يقتل أكثر من 260 مقاتلا حوثيا في مأرب

منذ ساعتين

طائرة تقل سيولة نقدية تتحطم في ليبيا

منذ 3 ساعات

ألمانيا تمنع نشطاء يمينيين من مراقبة الحدود مع بولندا

منذ 4 ساعات

بابا الفاتيكان يصلي من أجل المهاجرين في ليبيا

منذ 4 ساعات

خامئني يحمل الديمقراطيين الأمريكيين مسؤولية تفجيرات داعش

منذ 6 ساعات

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور السعودية

منذ 7 ساعات

20 مليون إصابات كورونا في شرق أوروبا

منذ 9 ساعات

إدارة بايدن تعيد توطين أكثر من 55 ألف لاجئي أفغاني

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية الإيراني: العلاقات مع أذربيجان ستنمو

منذ 10 ساعات

قافلة مهاجرين تنطلق من المكسيك إلى أمريكا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير صيني من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير صيني من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).