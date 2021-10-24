الموارد المائية: سنقاضي إيران في المحكمة الدولية لتثبيت حقوقنا المائية

2021/10/24 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، آخر ما توصلت له من مباحثات مع إيران بشأن الحصة المائية، وأبرز معوق بشأن الاتفاق.

وقال المستشار الفني للوزارة عون ذياب في تصريح أن المباحثات مع إيران لم تتم بسبب تشكيل الحكومة الإيرانية ومن ثم الانتخابات في العراق وكانت تلك الأسباب المعوقات اتجاه عدم حصول لقاء بين الطرفين وكانت الوزارة تأمل التوصل الى اتفاق فني مشترك.

وأشار ذياب الى أن وزارة الموارد المائية قدمت مذكرة وكتاب رسمي الى الجهات العليا في مجلس الوزراء ومكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس البرلمان ووزارة الخارجية لرفع دعوى في المحكمة الدولية في لاهاي لتثبيت حقوق العراق المائية مع إيران.

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