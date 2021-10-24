ريال مدريد يحقق الفوز على برشلونة بكلاسيكو الارض

2021/10/24 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح ريال مدريد في حسم موقعة الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة، وذلك بالفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف.المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن الجولة العاشرة من […]

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