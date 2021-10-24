بالفيديو.. تصادم سفينتين عملاقتين في تركيا

2021/10/24 | 19:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث تصادم، الاحد، بين سفينتين قرب مدخل مضيق جناق قلعة (الدردنيل) من اتجاه بحر مرمرة التركي، دون وقوع خسائر بشرية دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلوث بيئي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها اليوم (24 تشرين الاول 2021)، إن الحادث وقع الساعة 06.10 صباحا (3+ ت.غ.) بين السفينة "بنيتامو" التي يبلغ طولها 299 مترا وترفع علم بنما وانطلقت من ميناء يوزهنو الأوكراني حاملة خام الحديد ووجهتها ميناء شنغهاي الصيني، وبين السفينة "بي سي فانيسا" التي يبلغ طولها 172 مترا وترفع علم باربادوس انطلقت من ميناء فارنا البلغاري حاملة القمح ومتجهة مصر.

وأضافت المصادر الأمنية أن المديرية العامة للسلامة الساحلية أرسلت قاطرات إنقاذ إلى الموقع فور تلقيها بلاغا من قبطاني السفينتين عن الحادث.

وفي التحريات الأولية، أفادت فرق الإنقاذ بأن السفينة "بي سي فانيسا" تعرضت لأضرار في مقدمتها، والسفينة "بنيتامو" تلقت أضرارا في المخزن رقم 4 من الجانب الأيسر، دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلوث بيئي.

ومن المرتقب أن تتواصل عملية فحص سلامة السفينتين في المنطقة، وإصدار تقرير نهائي عن الحادث وحالة السفينتين لاحقا، فيما رست السفينتان في منطقة آمنة بعد الحادث.

#تركيا..



تصادم سفينتين في مدخل مضيق "#جناق_قلعة"دون وقوع خسائر بشرية أو تلوث بيئي في التحريات الأولية..https://t.co/NPRgPBc5XW pic.twitter.com/268Ja4vAhY

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 24, 2021

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