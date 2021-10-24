المفوضية تحدد موعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات

2021/10/24 | 19:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، الأحد، قبول 26 طعنا من مجموع 816 حتى هذه اللحظات، مبينة ان موعد المصادقة على النتائج ستكون بعد انهاء عملية الطعون بشكل كامل.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح تابعه NRT عربية (24 تشرين الاول 2021)، إنه "تم انجاز 816 طعناً رد منها 790 طعنا، والمقبولة بلغ عددها 26 طعنا، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالادلة والوثائق، لذلك سيتم فتح ما يقارب أكثر من 300 محطة".

وأضاف، أن "هذه المحطات ستشمل المحافظات المعنية بالطعون في العد والفرز، ومن ثم ستبدأ عملية العد والفرز بإشراف مراقبي الكيانات ومخوليها، المشمولة بهذه المحطات سواء في صلاح الدين او بغداد او البصرة او اربيل ، فضلا عن باقي المحافظات المتبقية".

وأوضح أن "المباشرة بالعد والفرز تعتمد على اكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات"، لافتاً إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".

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