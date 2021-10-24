2021/10/24 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت إدارة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ من انهيار الأمن والاستقرار العالميين إذا فشلت البلدان في معالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ونقلت صحيفة الغارديان عن الأمينة التنفيذية للاتفاقية باتريسا إسبينوزا قولها, إن السيناريو الكارثي لتغير المناخ سيؤدي إلى موجة هائلة من النازحين ونقص حاد في الغذاء، ومن المحتمل أن تحدث أزمة في الأمن الغذائي, مضيفة أن هذا الأمر يجعل الكثير من الناس عرضة للجماعات الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من انهيار الأمن والاستقرار العالميين بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من انهيار الأمن والاستقرار العالميين بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).