هددها بقتل أبنائها.. المجتمعية تنقذ امرأة من كابوس أحد المبتزين

2021/10/24 | 19:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة المجتمعية، الأحد، إحباط عملية ابتزاز تعرضت لها سيّدة من قبل شخص في العاصمة بغداد.

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وقالت المجتمعية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، إنه "تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، من إيقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص ضد سيدة من بغداد، نجم عنها قيام السيدة بدفع مبلغ 5000 دولار أميركي للمبتز، وارجاع المبلغ إليها بعد تمكن الشرطة المجتمعية من الوصول إلى المبتز ومواجهته بأدلة الإدانة التي لم يجد حيالها إلا الاعتراف بجريمته".

وأضافت، "وجاءت العملية إثر ورود مناشدة من مواطنة أفادت بتعرضها للابتزاز والتهديد بقتل ابنائها من قبل شخص طالبها بدفع مبالغ أخرى إضافة الى المبلغ الذي سلمته له".

وتابعت، "في الاثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتز، وأرجعت المبلغ كاملاً للمواطنة".

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